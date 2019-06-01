في رحلة جوية.. العراق يعيد اصغر دفعة من "لاجئي سوريا"

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إنها أعادت الى البلاد 12 لاجئاً ممن لاذوا بسوريا في السنوات القليلة الماضية.

ولجأ الآلاف من العراقيين الى الاراضي السورية أو التركية، فيما نزح مئات الالاف الى إقليم كوردستان بعد سيطرة داعش على مناطقهم. وتضاعف العدد بعد بدء معارك تحرير مناطقهم التي استمرت ثلاث سنوات وحولت الكثير من المنازل الى اطلال.

وقالت وزارة الهجرة في بيان إن البلاد "استقبلت عائلة عراقية عائدة من مخيم الركبان داخل الجمهورية العربية السورية وعبر مطار بغداد الدولي".

ونقل البيان عن مدير قسم الهجرة الخارجية احمد رحيم حسن قوله إن العائلة مؤلفة من 12 شخصاً وان عودتها تمت بشكل طوعي "بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارتنا بسوريا فضلا عن سلطة الطيران المدني والجهات الأمنية".

ويمثل هذا العدد اصغر دفعة من اللاجئين العراقيين تعود الى الديار عقب إعلان هزيمة تنظيم داعش في عام 2017.

وقال رحيم انه تم نقل العائلة الى ديارها في مدينة حصيبة بمحافظة الانبار.

وسبق أن اعاد العراق دفعات اخرى من اللاجئين من سوريا وتركيا ومعظمهم كانوا من نينوى.

وكثفت السلطات العراقية مساعيها على الارض لإعادة النازحين واللاجئين الى ديارهم على شكل دفعات بعد سنوات من النزوح.