کوردستان

بارزاني يعد بمواصلة دعم المشاركة الفاعلة للمرأة في كوردستان

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بارزاني يعد بمواصلة دعم المشاركة الفاعلة للمرأة في كوردستان
زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني (فرانس برس / سفين حميد)
مسعود بارزاني اتحاد نساء كوردستان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- جدد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني السبت تعهده للمشاركة الفاعلة للمرأة في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بمناسبة تأسيس اتحاد نساء كوردستان قبل 67 عاماً.

وقال بارزاني في رسالته "لاتحاد نساء كوردستان تاريخ مشرف حافل بالفخر طوال عمره المديد وفي المراحل كافة، ٳذ ناضل في سبیل الدفاع عن حقوق النساء، وسطّر مواقف طليعية قومية ووطنية".

وتابع "نحن على قناعة تامة بأن اتحاد نساء كوردستان سيواصل مسيرته في المرحلة الراهنة وفي المستقبل بنفس خطاه التاريخية لتأدية دوره الفاعل وواجباته".

وأضاف بارزاني أن "من جانبنا سندعم، قدر المكان ومن دون أي تقصير، منظمة اتحاد نساء كوردستان، وسندعم المشاركة الفاعلة للمرأة في حياة المجتمع".

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