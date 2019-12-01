بينها لكورد.. العثور على 18 مقبرة جماعية في 2019

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية، العثور على 18 مقبرة جماعية تعود لضحايا قضوا فترات مختلفة في العراق خلال العام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير دائرة المقابر الجماعية في المؤسسة ضياء كريم قوله إن المقابر التي تم العثور عليها "تعود لضحايا جرائم القاعدة وعصابات داعش الإرهابية مع أخرى لضحايا جرائم البعث المقبور في محافظات عدة من البلاد".

وأضاف أن حملات البحث مازالت مستمرة للكشف عن مواقع مقابر جماعية جديدة "نتيجة تزايد أعداد المفقودين" مشيراً الى العثور على مقبرة في النجف وذي قار وديالى والفلوجة.

وفي نيسان أبريل الماضي، أعلن محافظ المثنى أحمد منفي جودة، العثور على قبر جماعي يضم رفات كورد كانوا قد دُفنوا وهم أحياء في صحراء تقع في اقصى جنوب العراق قبل اكثر من ثلاثة عقود.

والمثنى هي واحدة من بين المحافظات التي نُقل اليها الكثير من الكورد خلال حملات الانفال التي ارتكبها النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي. وتم دفن الكثير منهم في الصحراء.

ومنذ أن اُسقط النظام السابق عام 2003، عثرت السلطات على عشرات المقابر الجماعية للكورد في مناطق عديدة ومنها الصحراء الواقعة في المثنى. وتوقفت عمليات البحث عن القبور الجماعية في السنوات الماضية بسبب انشغال العراق بداعش وبالصراعات.