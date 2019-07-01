تعيين سفين دزيي رئيسا لدائرة العلاقات الخارجية بكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- شغل سفين دزيي منصب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان خلفا لفلاح مصطفى.

وجاء تعيين دزيي الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي لحكومة اقليم كوردستان في الحكومة السابقة ضمن التغييرات التي تجري بعد منح برلمان كوردستان الثقة للكابينة التاسعة.

ونشر مصطفى على حسابه في موقع تويتر "بعد 13 عاما من خدمة المواطنين في دائرة العلاقات، اليوم سلمت المنصب لسفين دزيي".

ومنح برلمان كوردستان الثقة بالأغلبية للحكومة التاسعة ورئيسها مسرور بارزاني منذ نحو 10 ايام حيث أدى اليمين القانونية.

وتتألف حكومة الاقليم الائتلافية من 22 وزيراً.

ويتألف برنامج عمل الحكومة الاقليمية من عشر نقاط رئيسية تندرج في اطار سبع فئات وتشمل الإصلاح ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات والعلاقات مع الحكومة الاتحادية، بالإضافة الى التعددية السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد والمالية والحكم الرشيد.

سوار أحمد