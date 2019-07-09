كوردستان تعلق حول القصف المدفعي الايراني لأراضيها

اربيل (كوردستان 24)- أصدرت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن القصف المدفعي الإيراني الذي طال مناطق داخل حدود الاقليم، مما اودى بحياة مواطنة واصابة اثنين آخرين بجروح.

وجاء في البيان "شهدت منطقة (بيرانشهر) الحدودية مع اقليم كوردستان، هجوماً مسلحاً يوم امس الثلاثاء 9/7/2019، استهدف عناصر من الحرس الثوري الايراني (باسدران)، مما دفع حكومة الجمهورية الاسلامية الى الرد عبر قصف المناطق الحدودية داخل حدود اقليم كوردستان بالمدفعية".

وتسبب القصف المدفعي الإيراني اليوم الأربعاء لمنطقة برادوست بمقتل المواطنة زيتون قادر البالغة من العمر 18 عاما، واصابة شقيقين وهما سيروان قادر 23 عاما اصابته بالغة واسماعيل قادر 14 عاما.

وتابع البيان "ومع بالغ الأسف، فقد اسفر القصف الايراني عن استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين من اسرة واحدة".

واضاف "نجدد تأكيدنا على أن اقليم كوردستان اثبت أنه عامل استقرار ويحترم حسن الجوار، ونرفض وبشكل مطلق استخدام اراضينا منطلقاً لهجمات تزعزع امن واستقرار الدول المجاورة، وإننا نستنكر ونعبر عن قلقنا من كلتا العمليتين".

ودعت حكومة اقليم كوردستان القوات الايرانية الى وقف قصفها على اراضي كوردستان والذي يتسبب بحالة من الهلع والخوف ونزوح لسكان المنطقة من مناطقهم.

سوار أحمد