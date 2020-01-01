العراق يعرض صوراً لمنصة "صواريخ السفارة" في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء العثور على منصة كانت قد اطلقت منها ثلاثة صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية ببغداد.
وفي وقت سابق من اليوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بفتح تحقيق بعد استهداف السفارة الأمريكية ببغداد بثلاثة صواريخ.
ونُفذ الهجوم في وقت متأخر من الليل، إلا أن المصادر العراقية الرسمية قالت في بادئ الأمر إن الصواريخ وقعت بمحيط المنطقة الخضراء.
وتقع السفارة الأمريكية- كما الكثير من البعثات الأجنبية- ضمن المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم ايضاً مقار الحكومة العراقية.
وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية مع منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها".
وجاء في البيان "تجري عملية تحرٍ للوصول الى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن عموداً من الدخان ارتفع من محيط مجمع السفارة الأمريكية في أعقاب القصف، وأفادت تقارير بانطفاء جزء بمنظومة الكهرباء دون معرفة الأسباب.
ولم يتسن معرفة ما إذا كان الهجوم قد أوقع خسائر بشرية كما لم يتضح على الفور التحقق من حجم الأضرار التي خلفها الهجوم.
وأدان عبد المهدي بـ"أشد العبارات" الهجوم على مجمع السفارة، ووصفه بانه "جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن واشنطن اتهمت من قبل جماعات مرتبطة بإيران بشن معظم الهجمات في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
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