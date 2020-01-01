العراق يعرض صوراً لمنصة "صواريخ السفارة" في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء العثور على منصة كانت قد اطلقت منها ثلاثة صواريخ كاتيوشا على السفارة الأمريكية ببغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بفتح تحقيق بعد استهداف السفارة الأمريكية ببغداد بثلاثة صواريخ.

ونُفذ الهجوم في وقت متأخر من الليل، إلا أن المصادر العراقية الرسمية قالت في بادئ الأمر إن الصواريخ وقعت بمحيط المنطقة الخضراء.