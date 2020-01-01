مسرور بارزاني يعزي بوفاة راعي كنيستي أرموطة ومار يوسف بحادث سير

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت ١١ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠، برقية تعزية بوفاة الكاهن في أبرشية أربيل القس دنحا توما يوسف.

وفيما يلي نص التعزية:

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة راعي كنيستي مريم العذراء في أرموطة ومار يوسف في كويسنجق في حادث سير مؤسف بأربيل.

وإذ نتوجه بخالص تعازينا القلبية لرئيس أساقفة أربيل الكلدانية المطران بشار وردة وعائلة الفقيد ولكافة المسيحيين في إقليم كوردستان بهذا المصاب الأليم، فإننا نتضرع إلى الباري تعالى بأن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

السبت ١١ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠