رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني يأمل ان يكون العيد سببا لوحدة الصف

اربيل (كوردستان 24)- أمل الرئيس المنتخب لاقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، ان يكون عيد الفطر سببا لوحدة الصف والمصالحة والسلم بين كافة الأطراف الكوردستانية.

وجاء ذلك خلال رسالة تهنئة الى الشعب الكوردستاني بمناسبة حلول عيد الفطر الذي يصادف يوم غد الثلاثاء أول ايامه.

وجاء في الرسالة "ابارك اولا لعوائل الشهداء والمؤنفلين والبيشمركة الابطال، ومن ثم جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم والجاليات الكوردستانية في الخارج".

وعبر بارزاني عن امله ان "يكون هذا العيد سببا دافعا لجميع الاطراف لوحدة الصف والمصالحة والسلم".

ودعا الى ان "يقوم الجميع بواجباته ومسؤولياته تجاه الشعب والوطن من اجل السلام والاستقرار والمصالح العليا للشعب الكوردستاني".

وتمنى بارزاني ان تكون كافة الاعياد في ظل استمرار ثقافة التعايش السلمي والتعايش بين كافة المكونات الدينية والقومية في كوردستان.

سوار أحمد