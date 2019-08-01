انفجار يستهدف مقرا للحشد الشعبي بالعراق

اربيل (كوردستان 24)- ضرب انفجار ضخم، اليوم الثلاثاء، مقرا لفصائل الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين وفق ما اعلنت مصادر اعلامية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية إن الانفجار ضرب مخزن أسلحة قرب قاعدة بلد، فيما تحدثت مصادر أن طائرة مسيرة استهدفت، على الأرجح، "مخازن لكتائب للإمام علي القتالية التابعة للحشد الشعبي" وفق ماذكر موقع "الحرة".

وقال مسؤول في الحشد ان المعلومات الاولية تشير الى أن انفجار كدس العتاد في قاعدة بلد الجوية لم يكن عرضيا، واعلن تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة حيثية استهداف كدس العتاد حيث سيتم إعلان نتائجها لاحقا.

وضربت في الأسابيع الماضية تفجيرات عدة مواقع عسكرية للحشد الشعبي في مناطق عراقية متفرقة، وسط تضارب المعلومات عن أسباب هذه الحوادث.