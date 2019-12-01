کوردستان

وزير المالية والبرلمان يناقشان مشروع الإصلاح في كوردستان

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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كوردستان تسرع الخطى لتمرير قانون الإصلاح
يعتزم برلمان كوردستان عقد جلسة اعتيادية يوم غد الثلاثاء – صورة: كوردستان 24
برلمان كوردستان مشروع الإصلاح

أربيل (كوردستان 24)- يعقد وزير المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان آوات شيخ جناب في وقت لاحق من اليوم اجتماعاً مع اللجنة المالية في برلمان كوردستان لمناقشة مشروع قانون الإصلاح في الإقليم.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يعتزم فيه برلمان إقليم كوردستان عقد جلسة اعتيادية يوم غد الثلاثاء لكنه ليس من الواضح ما إذا كان سيناقش مشروع قانون الإصلاح.

وذكرت مصادر مطلعة لكوردستان 24 أن الاجتماع بين وزير المالية واللجنة المالية البرلمانية سيبحث مشروع القانون في تفاصيله المالية كافة.

وأنهى برلمان كوردستان في 16 من الشهر الجاري القراءة الأولى للمشروع، وأيّد بالأغلبية أن يتم إقراره قبل نهاية العام الجاري لتسريع وتيرة الإصلاح في الإقليم.

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