جنبلاط: مسرور بارزاني يرسم "خططاً واعدة" للإصلاح الحقيقي

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني تيمور جنبلاط، إن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يرسم "خططاً واعدة" للإصلاح الحقيقي في الاقليم.

واجرى جنبلاط زيارة الى اربيل يوم امس التقى خلالها بكبار القيادات في اقليم كوردستان بينهم زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

كما عقد جنبلاط لقاءات منفصلة مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني وبحث جملة ملفات مشتركة.

أشكر دولة رئيس حكومة كردستان @masrour_barzani للوقت الذي خصني به، وأتاح لنا الاطلاع على ما يرسمه من خطط عملية واعدة للإصلاح الحقيقي والنمو في سبيل تطوير اقتصاد الإقليم، رغم كل التحديات التي تعيشها المنطقة. pic.twitter.com/APwWA1Lv98 — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) September 16, 2019

وكتب جنبلاط على حسابه الرسمي في تويتر "أشكر دولة رئيس حكومة كردستان، للوقت الذي خصني به، وأتاح لنا الاطلاع على ما يرسمه من خطط عملية واعدة للإصلاح الحقيقي والنمو في سبيل تطوير اقتصاد الإقليم، رغم كل التحديات التي تعيشها المنطقة".

وكان جنبلاط قد ترأس وفداً خلال زيارته الى اقليم كوردستان. ووجه تهنئة ببدء مهام الحكومة الجديدة وأكد على اهمية العلاقات بين لبنان وإقليم كوردستان.

وذكر بيان لحكومة الإقليم أن الجانبين تطرقا خلال الاجتماع الى العلاقة التاريخية بين الشعب اللبناني عموماً، والشعب الكوردي.