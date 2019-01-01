ماكرون يكشف لكوردستان 24 موعد زيارته لبغداد وأربيل

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن زيارته المقررة الى بغداد واربيل ستتم قبل نهاية هذا العام.

وفي شباط فبراير 2019، قال ماكرون إنه سيزور العراق "خلال بضعة أشهر" لتقديم إسهام فرنسا في إعادة إعمار البلاد بعد هزيمة داعش.

وإذا ما تحقق ذلك، فستكون هذه الزيارة الاولى للرئيس الفرنسي الى بغداد وإقليم كوردستان منذ أن اُنتخب رئيساً لبلاده في أيار مايو 2018.

وأعلنت فرنسا في كانون الثاني يناير الماضي أنها ستساهم بمبلغ مليار يورو (1.1 مليار دولار) لإعادة المدن المحررة في العراق.

وقال ماكرون لكوردستان 24 إنه سيقوم بزيارة الى بغداد واربيل "قبل نهاية العام الجاري" بناء على دعوة تلقاها من نظيره العراقي برهم صالح عندما زار باريس قبل نحو اربعة اشهر.

والى جانب علاقات باريس مع بغداد واربيل، يُتوقع أن يبحث ماكرون خلال زيارته المزمعة ملف الفرنسيين الذي حُكم عليهم بالإعدام وعددهم 12 شخصاً بتهمة الانضمام لداعش.

وكان ماكرون قد اجرى بشكل متكرر محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في اربيل وبغداد، وقال إن باريس ستواصل دعمها مثلما كان سائداً في السابق.

ولعبت فرنسا دوراً محورياً في تخفيف حدة التوتر بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي دفع الحكومة العراقية لمجابهته بالعنف.