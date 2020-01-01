مسرور بارزاني يدعو لحل الخلافات بـ"إرادة حازمة" وعبد المهدي يكشف "تفاهماً جيداً"

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 11 كانون الثاني (يناير) 2020، رئيس وزراء العراق الاتحادي عادل عبد المهدي الذي وصل الى أربيل صباح اليوم في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، أنه في الاجتماع الذي عقد بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ووفد الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس وزراء العراق الاتحادي، جرى تسليط الضوء على آخر المستجدات في العراق والمنطقة والعلاقات بين الجانبين.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الاتحادي قوله خلال الاجتماع: "هناك أساس جيد للتفاهم ولحل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وثمة فرصة لحل المشاكل كافة وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعاً".

من جانبه شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ضرورة حسم جميع المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عبر تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، وقال: "إن تنفيذ ذلك يحتاج الى قرار وإرادة حازمة وجدية ليتم البت في جميع القضايا الخلافية".

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان الى أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديداً جدياً على العراق، داعياً الى زيادة التنسيق بين الجانبين بمساعدة التحالف الدولي.

وأكد الجانبان على أهمية النأي بالعراق عن الصراعات الخارجية، كما شددا على ضرورة أن تكون للبلاد علاقات متوازنة مع الجميع.

يشار الى أن الوفد الاتحادي الذي رافق رئيس الوزراء، تألف من نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير التخطيط نوري الدليمي، ووزير التعليم والبحث العلمي قصي السهيل، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، بالإضافة الى مستشار رئيس الوزراء عبد الحسنين الهنين، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير يار الله.

وحضر الاجتماع عن جانب حكومة إقليم كوردستان، نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزيرا الداخلية ريبر احمد والمالية آوات شيخ جناب، فضلاً عن عدد من الوزراء و المسؤولين الحكوميين.