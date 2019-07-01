أردوغان: سندمر "ممر الارهاب" بشرق الفرات

اربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا عازمة على تدمير "ممر الإرهاب" شرقي نهر الفرات في سوريا بغض النظر عما ستصل إليه المحادثات مع الأمريكيين.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو اعلن يوم الاربعاء، عدم التوصل مع واشنطن الى اتفاق حول المنطقة الآمنة في سوريا.

وكثفت تركيا تحذيراتها من توغل محتمل في شمال سوريا خلال الأيام الماضية، وقالت إن "صبرها نفد" من واشنطن بشأن محادثات المنطقة الآمنة مضيفة أنها ستشن عمليتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال أردوغان لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم "أولئك الذين يضعون ثقتهم في القوى الأجنبية في المنطقة سيوضعون تحت الأرض... سنجد حلا دائما للإرهاب".

واكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في وقت سابق ان اي شرارة من قبل تركيا ستتسبب في اشعال حرب مفتوحة على امتداد 600 كيلو متر.

وقال في لقاء مع صحيفة "يني أوزغور بوليتيكا"، ان قواته مستعدة لخوض اي احتمال.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكوردية والتي تشكل ركيزة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من امريكا، تنظيما ارهابيا.

واكد مظلوم عبدي ان "دور الولايات المتحدة إيجابي من ناحية منع حدوث أي حرب هنا، وتمارس ضغوطها وتبذل جهودها الدبلوماسية من أجل منع أي معارك يمكن أن تخرج عن السيطرة".

وتعتبر تركيا انشاء اي كيان كوردي او بقيادة كوردية على حدودها الجنوبية خطرا على امنها القومي، فيما يؤكد الكورد انهم لن يكونوا مصدر تهديد لتركيا.

سوار أحمد