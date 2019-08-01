هجوم بالأسلحة والصواريخ يخلف ليلة دامية قرب كركوك

اربيل (كوردستان 24)- قتل عدد من الاشخاص فيما اصيب آخرون بجروح في هجوم نُفذ بقذائف صاروخية وبالاسلحة جنوب مدينة كركوك.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من الليل في بلدة داقوق وتحديداً على مقربة من مزار للشيعة وملعب لكرة القدم، حسبما أفاد شهود.

وهذا اعنف هجوم تشهده البلدة الواقعة على بعد 35 كيلومترا الى الجنوب من كركوك منذ اشهر عديدة. ويقطن البلدة خليط اثني وعرقي متنوع.

وقال مصدر امني وشهود لكوردستان 24 إن دوي انفجار سمع في بادئ الأمر قرب احد مقار الحشد الشعبي وبعد بقليل تعرض ملعب شعبي لكرة القدم الى هجوم بقذائف الآر.بي.جي-7.

وذكرت وزارة الصحة في بيان صدر في وقت متأخر من الليل أن خمسة اشخاص قتلوا في الانفجار فيما اصيب عشرة آخرون بينهم مدنيون.

وقال مصدر طبي لكوردستان 24 إن أحد الجرحى توفي في وقت لاحق، مشيرا الى أن من بين القتلى شقيقين سقطا في ملعب لكرة القدم بعد الهجوم.

وبحسب مصدر امني فان مصدر اطلاق الصواريخ كان من احدى المقابر التي لا تبعد كثيراً عن مزار الإمام زين العابدين الذي يقصده الشيعة من كل مكان.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن قوات الأمن اشارت بأصابع الاتهام الى تنظيم داعش الذي نفذ في السابق هجمات مماثلة في المنطقة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "عصابات داعش الإرهابية" اقدمت على تنفيذ الهجوم بواسطة قذائف RPG-7 والأسلحة المتوسطة على ملعب لكرة القدم.