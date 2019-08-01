التحالف "يمتثل فوراً" لقرار عبد المهدي بشأن أجواء العراق

اربيل (كوردستان 24)- أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، "الالتزام الفوري" بقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلغاء كافة موافقات الطيران في الأجواء العراقية.

ووجه عبد المهدي خلال اجتماع مجلس الامن الوطني بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية وقرر حصر الموافقات به أو من يخوله.

وقال التحالف الدولي في بيان إن كبار قادة التحالف الدولي اجتمعوا مع مسؤولين في وزارة الدفاع لـ"مناقشة التوجيهات الأخيرة لرئيس الوزراء عبد المهدي فيما يتعلق باستخدام المجال الجوي".

وجاء في البيان "بوصفه ضيفاً ضمن الحدود السيادية للعراق، يلتزم التحالف الدولي بجميع القوانين العراقية وتوجيهات الحكومة العراقية".

وأضاف "والتزم التحالف بقيادة الولايات المتحدة فورا بكافة التوجيهات من قبل شركائنا العراقيين أثناء تنفيذهم لأمر رئيس الوزراء".

وشمل قرار عبد المهدي طائرات الاستطلاع والاستطلاع المسلح والطائرات المقاتلة والطائرات المروحية والطائرات المسيرة بكل أنواعها لجميع الجهات العراقية وغير العراقية.

وجاء ذلك بعدما وقع انفجار في مستودع سلاح تابع للحشد الشعبي، في وقت لم تستبعد فيه جهات عراقية ان يكون ناجماً عن قصف بطائرة مجهولة.