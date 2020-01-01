5 كورد ضمن ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة

أربيل (كوردستان 24)- لقي خمسة من الكورد الايرانيين حتفهم، اليوم الاربعاء، اثر سقوط طائرة مدنية أوكرانية بعد إقلاعها بدقائق من مطار "الإمام الخميني" الدولي بالعاصمة طهران.

وقال مدير العلاقات العامة بالمطار علي كاشاني إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 كانت متجهة للعاصمة الأوكرانية كييف، وسقطت بمنطقة برند القريبة من المطار جنوب غربي طهران، متوقعا أن يكون خلل فني وراء سقوطها.

وبحسب معلومات حصلت عليها كوردستان 24 فإن خمسة من الضحايا كانوا من الكورد الايرانيين.

وكشفت وزارة الخارجية الأوكرانية عن جنسيات قتلى الطائرة حيث توضح

أنه من بين القتلى: 82 ايرانيا، 63 كنديا، 11 اوكرانيا، 10 سويديا، 4 افغان، 3 المان، 3 بريطانيين.

سوار احمد