الاتحاد الاوروبي يخصص 345 مليون يورو للاجئين السوريين في كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة المفوضية الأوروبيّة، اورسولا فان دير لاين ان الاتحاد الاوروبي خصص مبلغ 345 مليون يورو للاجئين السوريين في اقليم كوردستان والعراق.

وجاء حديث فان دير لاين في كلمة لها خلال اعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا.

وقالت اورسولا فان دير لاين ان الاتحاد الاوروبي خصص في برنامجه لعام 2020 900 مليون يورو كمساعدات انسانية للاجئين حول العالم.

واشارت فان دير لاين الى ان 345 مليون يورو من هذا المبلغ ستخصص لمساعدة اللاجئين السوريين في كوردستان والعراق.

ويشارك اقليم كوردستان في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بوفد يترأسه رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.