كوردستان تشارك بجلسة اممية عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يقدم وفد مشترك من حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تقارير أولية بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، وذلك في جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 10 و11 من الشهر الجاري.

وستعقد لجنة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة دورتها الثانية والعشرين في مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ويتألف وفد اقليم كوردستان من ممثلي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتربية والصحة.

وقال رئيس وفد الإقليم ومنسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم ديندار زيباري في بيان إن "المشاركة يتضمن تهدف لطرح التزامات حكومة الاقليم الخاصة بهذه الاتفاقية".

وأضاف أن "وفد اقليم كوردستان سيحاول عرض كل القوانين والتعليمات والخطوات العملية التي قدمتها الحكومة لخدمة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة".

وأوضح زيباري أن "حكومة اقليم كوردستان وبغية الحفاظ على حقوق ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة خطت خطوات كثيرة، مع ان بعضا منها ليس بالمستوى المطلوب بسبب ظهور داعش والأزمة الاقتصادية واستقبال نحو مليوني نازح ولاجئ في الاقليم".

ويوجد في اقليم كوردستان 95 الفاً و916 من ذوي الاحتياجات الخاصة بينهم 54 الفاً و142 ذكراً والباقي من الإناث ومسجلين بوزارة العمل وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية.