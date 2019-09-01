تصريح امريكي يفتح باب الاحتمالات حول "هجوم بقيق"

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول أمريكي كبير، إن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين الذي هدد إمدادات النفط العالمية جاء من ناحية إيران.

وتدعم هذه التصريحات زعم واشنطن بأن إيران هي المسؤولة عن الهجمات، التي قطعت أكثر من خمسة بالمئة من إمدادات النفط العالمية، وليس جماعة الحوثي.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنه توجد 19 نقطة تعرضت للضرب في الهجوم، وإن الأدلة تظهر أن منطقة الإطلاق كانت في الاتجاه الغربي والشمالي الغربي للأهداف - ناحية إيران - وليس اليمن في الجنوب.

وأضاف المسؤول أن مسؤولين سعوديين أشاروا إلى أنهم رأوا دلائل على استخدام صواريخ كروز في الهجوم الأمر الذي لا يتسق مع زعم الحوثيين المتحالفين مع إيران بأنهم نفذوه بعشر طائرات مسيرة.

وتابع المسؤول قائلا "لا يوجد شك في أن إيران مسؤولة عن هذا. مهما تحاول أن تغير ذلك، لا مجال للهروب. لا احتمال آخر. الدليل يشير إلى أنه لا يوجد اتجاه آخر غير مسؤولية إيران عن هذا".

ومن المتوقع أن يدفع الهجوم أسعار النفط للارتفاع بما بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل يوم الاثنين مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات للتلفزيون الحكومي، نفى عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الأمريكية ووصفها بأنها "فارغة". وحذر قائد بارز بالحرس الثوري من أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لحرب "شاملة".

وقالت شركة أرامكو السعودية الحكومية إن الضربات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي تستعد فيه أرامكو لطرح أولي عام لأسهمها في البورصة من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم.