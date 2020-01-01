السيستاني يندد بالمواجهة الأمريكية الإيرانية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- ندد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الجمعة بالمواجهة الإيرانية الأمريكية الأخيرة على ارضي العراق، وقال إن أي تدهور للأوضاع في البلاد سيشمل المنطقة عموماً.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله في كربلاء "إن ما وقع في الأيام الأخيرة من اعتداءات خطيرة وانتهاكات متكررة للسيادة العراقية مع ضعف ظاهر للسلطات المعنية في حماية البلد وأهله من تلك الاعتداءات والانتهاكات هو جزء من تداعيات الأزمة الراهنة".

وتابع "والمطلوب من الجميع أن يفكروا ملياً فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إذا لم يتم وضع حد لها بسبب الإصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها"، وحذر في الوقت نفسه "من تفاقم المشاكل في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف السيستاني أنه يجب أن "يكون العراق سيد نفسه يحكمه ابناؤه ولا دور للغرباء في قراراته، يستند الحكم فيه الى إرادة الشعب ويكون حكماً رشيداً يعمل لخدمة جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية، ويوفر لهم العيش الكريم والحياة السعيدة في عزّ وأمان".