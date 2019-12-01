في كوردستان إيران.. "اسطوانة غاز" تحول صالة أفراح الى مأتم

أربيل (كوردستان 24)- أفاد شهود عيان، بسقوط العشرات بين قتيل وجريح بعد انفجار اسطوانة غاز داخل صالة أفراح في محافظة كوردستان بإيران.

وقال الشهود لكوردستان 24 إن 11 شخصاً على الأقل سقطوا في الانفجار العرضي الذي وقع ليلة أمس بينهم خمسة أطفال وخمس نساء.

ووقع الانفجار في مدينة سقز.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة.