في كوردستان إيران.. "اسطوانة غاز" تحول صالة أفراح الى مأتم

أربيل (كوردستان 24)- أفاد شهود عيان، بسقوط العشرات بين قتيل وجريح بعد انفجار اسطوانة غاز داخل صالة أفراح في محافظة كوردستان بإيران.
وقال الشهود لكوردستان 24 إن 11 شخصاً على الأقل سقطوا في الانفجار العرضي الذي وقع ليلة أمس بينهم خمسة أطفال وخمس نساء.
ووقع الانفجار في مدينة سقز.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة.
ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن رئيس بلدية سقز جبا صالحي باباميري إنه "لدى سماع صوت انفجار أسطوانة الغاز، خاف الحاضرون في القاعة فهرعوا جميعا إلى باب الخروج مما أدى إلى مزيد من القتلى والمصابين بسبب الخوف".
الى ذلك أفاد مسؤول في محافظة كوردستان بأن أغلب الضحايا كانوا من الأطفال حيث تم دهسهم تحت الأقدام أثناء الخروج من القاعة بعد الانفجار.
ويقول الشهود إن الحاضرين الى صالة الأفراح اضطروا إلى تدفئة القاعة بأسطوانة غاز وإشعال النار من شدة البرد مما أدى إلى انفجارها.
هذا وأعلن محافظ كوردستان الحداد العام في المحافظة.
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