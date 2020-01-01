العراق

التعليم توجه بتجميد قرار بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام

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التعليم توجه بتجميد قرار بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام
التعليم توجه بتجميد قرار بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام
العراق وزارة التليم العالي الطلبة المتغيبيبن

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل بتجميد وايقاف العمل بقرار هيئة الرأي باتخاذ اجراءات بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام.

وذكر المكتب الاعلامي للوزير انه وجه بايقاف جميع الاجراءات الادارية والضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية الجارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام في جامعاتهم بعذر مشروع او بغيره للفترة الماضية  ضمن السنة الدراسية 2019 - 2020

وأعلنت وزارة التعليم العالي، يوم الاثنين، أنها ستتخذ كافة الإجراءات والعقوبات الادارية بحق الطلبة المتغيبين عن الدوام.

ويتغيب الاف الطلبة الجامعيين عن جامعاتهم منذ بدء التظاهرات في العراق منذ اكثر من ثلاثة اشهر.

سوار احمد

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