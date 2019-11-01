"أضحك دائماً".. الأسد يتحدث عن "نكتة ظريفة" لترامب

أربيل (كوردستان 24)- شكك الرئيس السوري بشار الأسد، بمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، ووصف الواقعة بانها "نكتة ظريفة".

وقتل البغدادي نفسه الشهر الماضي عندما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق في شمال غرب سوريا، حسبما قاله ترامب في خطاب سابق.

وقال الأسد في حوار مع مجلة (باري ماتش) الفرنسية، إن توجيه الرئيس الأمريكي الشكر لدمشق وقت مقتل البغدادي ليس إلا "واحدة من النكت الظريفة لترامب.. إنها نكتة".

وسئل عما اذا كانت سوريا قد أعطت الأمريكيين معلومات عن مكان البغدادي، قال الأسد "دائما أضحك عندما يُطرح هذا السؤال، لأن السؤال الأهم الذي يجب أن نسأله هو هل أن البغدادي قتل فعلاً أم لا؟ وهل هذه “المسرحية الجميلة” التي قام بها الأمريكيون حصلت في الحقيقة؟"

وسبق أن اعترف تنظيم داعش في تسجيل صوتي نشر على الإنترنت هذا الشهر بموت زعيمه وتوعد بالثأر من الولايات المتحدة.

وحين سأله المراسل عن اعتراف داعش بمقتل زعيمه، قال الأسد "نعم طبعاً.. لكن داعش هي صنيعة أمريكية، داعش جزء من المسرحية.. لقد علّموا البغدادي التمثيل عندما كان في السجون الأمريكية في العراق".

وتابع الأسد "لذلك أنا أقول هذه المسرحية الكبيرة، ولكن هل حصلت؟ لا نعرف.. هذا لا يعني أنه لم يقتل، ولكن إن قُتل، فهو لم يقتل لأنه إرهابي. كانوا قادرين على ضرب داعش عندما كانت تأخذ النفط من سوريا للعراق ولم يفعلوا".

وحكم تنظيم داعش في أوج قوته الملايين في مساحات شاسعة امتدت من شمال سوريا مرورا ببلدات وقرى في وادي كل من نهري دجلة والفرات ووصولا لمشارف بغداد.

لكن هزيمة التنظيم عام 2017 في الموصل العراقية والرقة السورية، معقليه الرئيسيين في البلدين، جردت البغدادي المولود في العراق من لقب "خليفة" وحولته لهارب.

وعلى الرغم من خسارة التنظيم للسيطرة على آخر مناطق مهمة كانت خاضعة له يُعتقد أن داعش لها خلايا نائمة في أنحاء العالم وأن بعض مقاتليها يعملون في الخفاء في الصحراء بسوريا والعراق.