رغم اعتراض باريس.. العراق يحكم بإعدام فرنسي سابع

اربيل (كوردستان 24)- أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام فرنسي سابع بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، وذلك على الرغم من تصريحات فرنسية رافضة لحكم الاعدام بحق مواطنيها.

ويأتي ذلك غداة الحكم على فرنسيين جديدين أدينا بالانتماء لداعش أمس الثلاثاء، فضلا عن 4 آخرين كانت المحكمة العراقية أصدرت أحكاما بإعدامهم هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصدر قضائي قوله ان "حكما بالإعدام صدر ضد شخص فرنسي الجنسية بتهمة الانتماء لتنظيم داعش".

وقالت فرنسا أمس الثلاثاء إنها بدأت تحركاً دبلوماسياً يهدف لمنع اعدام اربعة من مواطنيها المدانين في العراق.

وفي بادئ الأمر، قالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها تحترم سيادة العراق لكنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ.

إلا أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال امس الثلاثاء إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام المواطنين الاربعة، حسبما نقلت عنه رويترز.

ويبلغ العدد الاجمالي للفرنسيين في السجون العراقية 12 فرنسياً اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وتم نقلهم إلى العراق في وقت سابق من هذا العام.

سوار أحمد