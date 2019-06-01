العراق

اصابة عراقيين جراء سقوط صاروخ قرب مقرات مؤسسات نفطية اجنبية بالبصرة

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
اصابة عراقيين جراء سقوط صاروخ قرب مقرات مؤسسات نفطية اجنبية بالبصرة
اصابة عراقيين جراء سقوط صاروخ قرب مقرات مؤسسات نفطية اجنبية بالبصرة
العراق البصرة صاروخ مؤسسات نفطية

اربيل (كوردستان 24)- قالت الشرطة العراقية إن صاروخا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد.

واصيب عاملان عراقيان جراء وقوع الصاروخ الذي سقط في وقت مبكر من اليوم الاربعاء.

وأضافت الشرطة أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة.

وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع رويال داتش شل وإيني الإيطالية.

واعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.

سوار احمد

مزيد من الاخبار
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة