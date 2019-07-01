كوردستان تعلن اعتقال منفذ حادثة اغتيال الدبلوماسي التركي

اربيل (كوردستان 24)- أعلن اقليم كوردستان اليوم السبت عن اعتقال منفذ حادثة اغتيال الدبلوماسي التركي داخل مطعم في اربيل، وذلك بعد اربعة ايام من الهجوم.

ويوم الأربعاء، فتح مسلح النار على المطعم الراقي بينما كان دبلوماسيون أتراك يتناولون وجبة الغداء، مما أودى بحياة ثلاثة اشخاص بينهم دبلوماسي تركي.

وبعد الحادثة بقليل، بدأت قوات الأمن (الآسايش) حملة واسعة لاعتقال المنفذين، ونشرت صورة أحدهم قالت تقارير إنه شقيق نائبة كوردية في البرلمان التركي.

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وقال جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان في بيان مقتضب نُشر على صفحته الرسمية في فسبوك "نحيط المواطنين علماً بان المتهم مظلوم داغ الذي نشر صورته امس... القي القبض عليه من قبل مديرية آسايش (أمن) اربيل ومكافحة ارهاب كوردستان".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل اخرى.

وبحسب المصادر الامنية فان الحادث نفذه شخصان احدهما تولى مهمة اطلاق النار بينما كان الآخر ينتظره في السيارة، وقد لاذا بالفرار.

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وأدانت حكومة اقليم كوردستان "العمل الارهابي المدبر"، وقالت إنها لن تسمح لأي أحد بأن يزعزع أمن الاقليم واستقراره، كما طمأنت الدبلوماسيين وأكدت انها ستقتص من الجناة.