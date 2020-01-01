كوردستان تحبط تهريب مخدرات "معطرة ومتبّلة" الى تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أحبطت قوات الأمن (الآسايش) في إقليم كوردستان، محاولة تهريب أكثر من 27 كيلوغراماً من مادة الهيروين المخدرة الى تركيا.
وتم ضبط كمية المخدرات في معبر إبراهيم الخليل الحدودي الدولي وقد اتبع المهربون طريقة لتهريبها بعد محاولتهم خداع كلاب التفتيش.
وقال مدير آسايش المعبر عبد الوهاب محمد لكوردستان 24، إن عددا من المتهمين أرادوا تهريب تلك المواد المخدرة الى تركيا بعد أن اجتازوا سيطرة الخروج من المعبر، مشيراً الى أن قوات الآسايش كانت بانتظارهم على الجانب الآخر من الحدود التركية وأجبرتهم على العودة، وضبط العجلة التي كانوا يستقلونها.
وأوضح محمد أن المهربين كانوا قد لوثوا أكياس المخدرات بالتوابل والبخور المعطِرة في محاولة لخداع كلاب التفتيش من استنشاق رائحة المواد المخدرات.
وأشار الى إلقاء القبض على شخصين بهذه القضية، واجري تحقيق اولي معهما، مع تدون أقوالهما، وفتح ملف لهما وإرساله الى القضاء لغرض المحاكمة.
وكثيراً ما تعلن القوات الأمنية الكوردية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات لاسيما عند الحدود مع إيران وبصورة نادرة مع تركيا.
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