كوردستان تحبط تهريب مخدرات "معطرة ومتبّلة" الى تركيا

وأوضح محمد أن المهربين كانوا قد لوثوا أكياس المخدرات بالتوابل والبخور المعطِرة في محاولة لخداع كلاب التفتيش من استنشاق رائحة المواد المخدرات.

وأشار الى إلقاء القبض على شخصين بهذه القضية، واجري تحقيق اولي معهما، مع تدون أقوالهما، وفتح ملف لهما وإرساله الى القضاء لغرض المحاكمة.

وكثيراً ما تعلن القوات الأمنية الكوردية عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات لاسيما عند الحدود مع إيران وبصورة نادرة مع تركيا.