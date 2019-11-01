الصدر يدعو الحكومة للاستقالة "فورا" حقناً للدماء

اربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس الحكومة العراقية إلى الاستقالة "فورا"، محذرا من "بداية نهاية العراق" في حال عدم استقالتها.

ويأتي حديث الصدر في وقت تزداد فيه حدة الاحتجاجات المطالبة بتغيير النخبة السياسية واسقاط النظام في العراق.

وكتب الصدر على حسابه في موقع تويتر "نداء لكل شريف في الحكومة إلى التنحي وعدم المساعدة في تحويل العراق إلى سوريا ثانية يرتع فيها قائد ضرورة ويتسلط فيها الفساد".

ودعا الصدر المتظاهرين إلى الالتزام بالطرق السلمية وإبعاد ومعاقبة المسيئين من بينهم.

وما زالت المظاهرات متواصلة في العراق للمطالبة بإسقاط النظام، وشهدت مدن الناصرية والنجف سقوط قتلى الخميس.