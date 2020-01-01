الجيش السوري يعلن سيطرته على معرة النعمان بشمال غرب البلاد

أربيل (كوردستان 24)- اعلن الجيش السوري اليوم الأربعاء في بيان إنه سيطر على مدينة معرة النعمان الإستراتيجية في شمال غرب البلاد.

وكانت مدينة معرة النعمان الاستراتيجية كونها ثاني اكبر مدن محافظة ادلب وتقع على الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، تحت سيطرة فصائل جهادية مقاتلة.

وافاد بيان للجيش السوري ان "وحدات الجيش وبعد بسط سيطرتها على المدينة بدأت عمليات تمشيط واسعة لأحيائها وشوارعها لتفكيك الألغام والمفخخات".

وتعد سيطرة دمشق على معرة النعمان انتصارا كبيرا للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.