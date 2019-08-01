مسرور بارزاني يوجه بإلغاء رسوم دخول السائحين العراقيين

اربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني بإلغاء الرسوم المالية لدخول السائحين العراقيين اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.

وستتحمل حكومة الإقليم، من الآن فصاعداً، تكاليف إصدار بطاقات (الضمان الأمني)، واعتبارا من 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، لن تُفرض أي رسوم مالية على المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى إلى اقليم كوردستان.

واجتمع مسرور بارزاني اليوم الخميس مع وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري برفقة وفد رفيع من الوزارة.

وخلال الاجتماع، تطرق الجانبان إلى مسألة دخول السائحين العراقيين وما يترب عليهم من دفع رسوم تبلغ قيمتها عشرة آلاف دينار.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس حكومة الإقليم، أن مسألة إصدار بطاقات الدخول، كانت من أجل حماية الأمن في إقليم كوردستان، وأن الرسوم لم تُفرض على قومية دون غيرها، بل شملت جميع المواطنين خارج الإقليم.

كما لفت رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني إلى أن آلية إصدار البطاقة بالنسبة للسائحين القادمين إلى الإقليم ستتغير تسميتها إلى (الضمان الأمني).

سوار أحمد