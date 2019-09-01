کوردستان

مسلحان يفتحان النار على مقر حزب تركماني في كركوك

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
مسلحان يفتحان النار على مقر حزب تركماني في كركوك
المسلحان كانا يستقلان دراجة نارية عندما هاجما مقر الحركة القومية التركمانية وسط كركوك (صورة من الحادث)
العراق كركوك الحركة القومية التركمانية

اربيل (كوردستان 24)- فتح مسلحان مجهولان مساء يوم أمس النار على مقر حزب تركماني في كركوك دون أن يوقع اصابات، حسبما افاد مصدر امني.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن المسلحين الاثنين كانا يستقلان دراجة نارية عندما هاجما مقر الحركة القومية التركمانية وسط كركوك.

وأضاف انهما اطلقا النار على حرس المقر إلا أن الهجوم لم يوقع أي اصابات.

لم يوقع الهجوم اي خسائر بشرية او اصابات (صورة من الحادث)

الى ذلك نقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤول في الحركة قوله إن الهجوم وقع في الساعة التاسعة من مساء الاثنين، مشيرا الى ان المسلحين كانوا اكثر من اثنين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

مزيد من الاخبار
منذ 24 ساعة
الأسبوع الماضي
الشهر الماضي
الأکثر مشاهدة