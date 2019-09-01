مسلحان يفتحان النار على مقر حزب تركماني في كركوك

اربيل (كوردستان 24)- فتح مسلحان مجهولان مساء يوم أمس النار على مقر حزب تركماني في كركوك دون أن يوقع اصابات، حسبما افاد مصدر امني.
وقال المصدر لكوردستان 24 إن المسلحين الاثنين كانا يستقلان دراجة نارية عندما هاجما مقر الحركة القومية التركمانية وسط كركوك.
وأضاف انهما اطلقا النار على حرس المقر إلا أن الهجوم لم يوقع أي اصابات.
الى ذلك نقلت وسائل اعلام محلية عن مسؤول في الحركة قوله إن الهجوم وقع في الساعة التاسعة من مساء الاثنين، مشيرا الى ان المسلحين كانوا اكثر من اثنين.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
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