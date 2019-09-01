"تحرك ثلاثي" لمعالجة وضع إدلب قبل تفجر ازمة عالمية

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع زعماء تركيا وروسيا وإيران اليوم الاثنين في محاولة لضمان سريان هدنة دائمة في شمال غرب سوريا عقب هجمات للقوات الحكومية تهدد بتعميق الاضطرابات الإقليمية وخروج موجة مهاجرين جديدة باتجاه تركيا.

وبحسب وكالة رويترز فان قمة أنقرة ستركز على محافظة إدلب آخر معقل متبق في أيدي قوات المعارضة السورية الساعية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

ويؤيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني الأسد في وجه المعارضة بينما يدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك الولايات المتحدة ودول أوروبية وعربية فصائل معارضة مختلفة.

وتأتي القمة كذلك بعدما شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات بطائرات مسيرة على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية للنفط يوم السبت.

واتهمت واشنطن لاحقا إيران بالمسؤولية عن هذا الهجوم بينما نفت طهران ذلك قائلة إنها اتهامات "فارغة".

ومن المتوقع أن يعقد أردوغان وبوتين وروحاني محادثات ثنائية اليوم الاثنين قبل إجراء محادثات ثلاثية بشأن التطورات في إدلب.

وسيعقد الزعماء الثلاثة بعدها مؤتمرا صحفيا مشتركا.