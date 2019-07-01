مسرور بارزاني: تعويض ضحايا الأنفال محور مهم في محادثاتنا مع بغداد

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان تعويض ضحايا حملات الانفال ماديا ومعنويا سيكون من اهم محاور المحادثات مع الحكومة الاتحادية.

وجاء ذلك في بيان اليوم الاربعاء بمناسبة الذكرة 36 لانفال البارزانيين حيث ساق النظام البعثي عجائز البارزانيين الرجال وشبابهم الى جنوب العراق وتم قتلهم هناك بشكل وحشي.

واكد مسرور بارزاني ان الإبادة الجماعية التي مورست بحق 8 الاف من البارزانيين وانفال كرميان وقصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية لم تثن عزيمة شعبنا بل زادت من صموده وكفاحه من اجل نيل حقوقه.

ومنذ أن اسقط النظام السابق عام 2003 عثرت السلطات على عشرات المقابر الجماعية للكورد في مناطق مختلفة وخصوصا في مناطق صحراوية نائية جنوبي العراق.

وتابع بارزاني "اليوم يمر 36 عاما على حملات الانفال التي مورست بحق البارزانيين، هذه الجريمة كانت بداية لموجة من التعصب القومي البعثي ضد شعب كوردستان والتي طالت فيما بعد مناطق كرميان وبادينان وقصف حلبجة بالغازات الكيماوية ومناطق كوردستانية اخرى".

واضاف ان "منطقة بارزان وخلال قرن كامل تعرضت للدمار والحرق والقصف والقتل الجماعي لعشرات المرات لكن كل هذه الممارسات لم تثن عزيمة شعبنا عن الصمود والتصدي ومتابعة الكفاح لنيل حقوقه".

واكد انه "ونتيجة لتضحيات شعبنا وبطولات البيشمركة وكفاح المخلصين من شعبنا تمكنا من تحقيق العديد من المكتسبات وتجربة اقليم كوردستان اثبتت ان شعبنا باق ومن مارس حملات الانفال زالوا".

واكد بارزاني ان حكومة اقليم كوردستان ستستمر وعبر وزارة الشهداء والمؤنفلين في السعي لتحصيل حقوق ذوي الضحايا مشيرا الى ان تعويض ذوي الضحايا ماديا ومعنويا سيكون احد اهم النقاط الرئيسية في المحادثات مع الحكومة العراقية.

وكانت الأجهزة الأمنية والحرس الجمهوري التابع للنظام العراقي السابق قد قامت بموجب خطة مرسومة في الفترة بين 30 تموزيوليو والأول من أيلولسبتمبر من عام 1983 باعتقال 8 آلاف بارزاني من الرجال والفتيان الذي يزيد اعمارهم عن تسعة اعوام، ثم قتلتهم جميعا وتم دفنهم في مقابر جماعية، وقد أعيدت رفات بعضهم بعد عام 2003 الى اقليم كوردستان.

سوار أحمد