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بالفيديو | طائرة ركاب إيرانية تستقر بالشارع بعد خروجها عن مسارها

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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بالفيديو | طائرة إيرانية تستقر بالشارع بعد خروجها عن مسارها
أظهرت تسجيلات مصورة لحظة إخلاء ركاب الطائرة التي بدت عجلاتها محطمة – صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
طائرة ايرانية احواز ايران

أربيل (كوردستان 24)- هبطت طائرة ركاب إيرانية، وبصورة اضطرارية، اليوم الاثنين بأحد شوارع مدينة الأحواز قرب الحدود العراقية وذلك بعد خروجها عن مسارها.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الطائرة خرجت عن مدرجها في مطار مدينة معشور أثناء الهبوط، لتستقر وبشكل اضطراري في شارع مجاور.

وأظهرت تسجيلات مصورة لحظة إخلاء ركاب الطائرة التي بدت عجلاتها محطمة، إذ كان بدنها فوق الأرض مما الحق فيها أضرارا جسيمة.

وقال مدير مطارات خوزستان محمد رضا رضائي لوكالة الأنباء الرسمية إن تأخر الطيار في إجراءات الهبوط تسبب في خروج الطائرة عن المدرج.

وكان على متن الطائرة 130 شخصا، لم يصب أحد منهم بأذى. وطائرة الركاب تابعة لشركة كاسبين للطيران التي تعمل في الرحلات المحلية، وعلى نطاق ضيق في الرحلات الدولية.

يأتي هذا بعد أسابيع من تحطم طائرة أوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، من جراء إطلاق صاروخين عليها مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وبعد أيام من الإنكار، أقرت إيران بإسقاط الطائرة عن "طريق الخطأ".

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