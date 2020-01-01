تحذير من الأنواء الجوية للمواطنين والسائقين

أربيل (كوردستان 24)- نصحت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، المواطنين والسائقين بعدم التوجه الى المناطق الجبلية بسبب كثافة تساقط الثلوج.

وذكر بيان للمديرية أن الصقيع سيتراكم في الطرق الجبلية اعتباراً من الأحد والاثنين، ولهذا يتعين على السائقين توخي الحذر عند قيادة المركبات تجنباً لوقوع حوادث.

كما حثت مديرية الأنواء الجوية الأسر كافة على إسداء النصائح للتلاميذ والطلبة بالابتعاد عن المناطق الجبلية لتفادي أي أذى.

وتركز تساقط الثلوج خلال الأيام القليلة الماضية على البلدات الواقعة على الحدود مع إيران وتركيا. وبدت الحياة في تلك المناطق معطلة بسبب كثافة الثلوج.