العراق يصدر توضيحا حول "الحدود البحرية" ويؤكد وجود خلاف مع الكويت

اربيل (كوردستان 24)- اصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول اختلاف قانوني مع الكويت حول الحدود البحرية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف ان "هناك اختلاف قانونيّ مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة 162".

واكد وجود مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، مشيرا الى ان العراق سبق وأن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد.

وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة.

وقال الصحاف "ونحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا".

وذكرت صحيفة كويتية اليوم الثلاثاء أن العراق وجه شكوى الى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بـ"إحداث تغييرات جغرافية" في الحدود البحرية بين البلدين.

ويأتي هذا التحرك الذي ازعج الكويت في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين تحسناً بعد سقوط نظام صدام حسن في 2003.

سوار احمد