داعش يباغت "عجلة أرزاق" بـ"وادي الموت" قرب كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر أمنية عراقية الأحد إن عدداً من مسلحي داعش شن هجوماً على سيارة تابعة للشرطة الاتحادية مما اسفر عن مقتل شرطيين اثنين قرب كركوك.

ووقع الهجوم صباح اليوم في منطقة تمتد وادي زغيتون الى الجنوب من بلدة الرياض الواقعة الى الجنوب الغربي لمدينة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن مسلحي داعش استغلوا "سوء الأحوال الجوية" خلال الهجوم على "عجلة الأرزاق" بالأسلحة الخفيفة.

ووادي زغيتون هو منطقة كبيرة ووعرة ويقع ضمن أراض معقدة ويمتد الى جبال حمرين في مناطق شاسعة بين ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك.

وسبق أن نفذت القوات العراقية وبدعم من طيران التحالف الدولي عمليات امنيه في المنطقة غير أن التنظيم لا يزال ينشط هناك.

ووقعت من قبل هجمات عديدة في المنطقة. ويصف الإعلام المحلي الوادي بانه "وداي الموت".

وأعلن العراق النصر على داعش قبل نحو عامين، إلا أن التنظيم بات يلجأ الى أساليب حرب العصابات ولاسيما في أطراف المدن.