طهران تهدد واشنطن: قواعدكم وطائراتكم في مرمانا

اربيل (كوردستان 24)- هدد الحرس الثوري الإيراني الأحد الولايات المتحدة من أن قواعدها وطائراتها في مرمى الصواريخ الإيرانية.

ويأتي هذا التهديد بعد يوم من هجوم الحوثيين على منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية. واتهمت واشنطن ايران بالمسؤولية لكن طهران نفت.

وقال أمير علي حاجي زاده قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري "على الجميع أن يعلم أن كل القواعد الأمريكية وحاملات طائراتهم على بعد يصل إلى ألفي كيلومتر من إيران تقع في مرمى صواريخنا".

وأضاف "لطالما كانت إيران مستعدة لحرب شاملة".

كانت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بطائرات مسيرة على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية للنفط أحدهما أكبر معمل تكرير نفط بالعالم.