عناصر "مندسة" تطعن 11 متظاهرا بساحة التحرير في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر طبية عراقية، اليوم الخميس، ان 11 من محتجي ساحة التحرير وسط بغداد قد تعرضوا للطعن من قبل عناصر "مندسة" افتعلت شجارات.

وتم نقل الجرحى الى المستشفيات فيما غادرها سبعة منهم بعد تلقي العلاج.

واصيب 13 شخصا على الأقل،مساء الأربعاء، خلال تجدد الاشتباكات في مدينة كربلاء جنوب العراق حيث قامت العناصر الامنية باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحكومة المحلية.

واصيب 18 شخصا في 3 كانون الأول ديسمبرخلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

سوار احمد