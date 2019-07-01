كوردستان تطالب وزراء سابقين بإعادة الممتلكات الحكومية

اربيل (كوردستان 24)- طالبت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، كافة وزراء الكابينة الحكومية السابقة باعادة الممتلكات الحكومية التي كانت بحوزتهم بشكل مؤقت.

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، جوتيار عادل ان "حكومة اقليم كوردستان، وجهت طلباً الى جميع الوزراء في الكابينة السابقة، مفاده اعادة سيارات واملاك كانت تحت تصرفهم بصورة مؤقتة".

واكد عادل ان تلك السيارات ليست منحة، مشيرا ان الحكومة ستقوم بمراجعة جميع منح الوزراء السابقين.

سوار أحمد