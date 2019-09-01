بارزاني يثمن "المواقف المشرفة" لعلماء الدين في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- أشاد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني السبت بـ"المواقف المشرفة" لعلماء الدين الإسلامي في نشر الاعتدال والتصدي للتطرف في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في برقية تهنئة أصدرها بارزاني في الذكرى الـ49 لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان.

وقال الزعيم الكوردي في برقيته "كان تأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان على يد البارزاني الخالد، خطوة مهمة في سبيل تنظيم وتعزيز دور علماء الدين الإسلامي في الثورة والحياة السياسية والاجتماعية، كذلك لتمتين مبادئ الإيمان والتعايش في كوردستان".

وأضاف أن "علماء الدين الإسلامي أدى هذا الدور وبجدارة وبجميع المراحل، مشيرا الى أن جهودهم محل تقدير لدى الجميع.

واردف بالقول "نثمن عالياً المواقف والأدوار المشرفة للسادة علماء الدين، في تصديهم للفكر المتطرف والمضلل، كما نوجه لهم جزيل الشكر لدعمهم الدائم للقضايا العادلة لشعب كوردستان".