التحالف الدولي يقتل اربعة "ارهابيين" في ضربة بصحراء نينوى

اربيل (كوردستان 24)- قُتل اربعة من عناصر تنظيم داعش في ضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي في احدى القرى النائية قرب الموصل، حسبما افاد بيان عسكري عراقي.

وهذا احدث قصف يقوم به طيران التحالف الدولي في المنطقة الواقعة بعمق الصحراء الغربية الرابطة بين الأنبار والموصل في اطار عملية عسكرية واسعة غرب البلاد.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان "وفق معلومات دقيقة، مقتل اربعة إرهابيين من عناصر عصابات داعش، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي جنوبي قرية المنايف ضمن محافظة نينوى".

وخلية الإعلام الأمني، هي كيان حكومي مخول بنشر البيانات العسكرية في العراق.

يأتي هذا في وقت تشن فيه القوات العراقية حملة عسكرية كبرى لتطير المثلث الصحراوي الذي يربط صلاح الدين ونينوى والانبار وصولاً الى الحدود السورية.

وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون ومن بينهم رئيس الوزراء من "الخلايا النائمة" التابعة لداعش والتي لا تزال تنشط في الكثير من المناطق المحررة.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات بين حين وآخر لاسيما في اطراف المدن والقرى النائية.