بارزاني يوجه نواب حزبه في البرلمان العراقي بالدفاع عن كافة العراقيين

اربيل (كوردستان 24)- اكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على ضرورة ان يدافع النواب الكورد في البرلمان العراقي عن مصالح العراقيين كافة كما يدافعون عن مصالح شعب كوردستان.

وجاءت تعليقات بارزاني، اليوم الاحد، خلال ترأسه اجتماعا مع اعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي.

واكد بارزاني خلال اللقاء على ضرورة ان يدافع النواب الكورد عن مصالح العراقيين في المحافظات الأخرى كما يدافعون عن مصالح شعب اقليم كوردستان.