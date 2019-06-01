القوات الأمنية تعتقل 4 قيادات لداعش في كركوك

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن اعتقال اربع قيادات في تنظيم داعش بمحافظة كركوك.

وأفادت الخلية في بيان بأنه "بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية، القت قوة من وكالة الاستخبارات القبض على 4 من قيادات عصابات داعش، كان لهم دور في التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية ضد قواتنا الأمنية و البيشمركة خلال عمليات تحرير نينوى".

وبحسب البيان فإن العملية جاءت بعد اعترافات عناصر في التنظيم تم اعتقالهم من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية في المحافظة.