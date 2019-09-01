اربيل (كوردستان 24)- انطلقت في اربيل اليوم الخميس فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للتعليم والتكنولوجيا والطلبة في العراق.

وانطلق المؤتمر والمعرض - الذي يستمر ثلاثة أيام - برعاية رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وهذا أكبر معرض من هذا النوع تحتضنه أربيل وحضره العديد من الوزراء والمسؤولين من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

ومن بين الحاضرين رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم ووزير الشباب والرياضة العراقي احمد العبيدي.

وبإمكان المواطنين زيارة المعرض اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، كما افاد مراسل كوردستان 24 الذي يواكب الفعاليات.

وانطلق المؤتمر والمعارض بالتعاون مع اتحاد الجامعات الدولية والجامعة الامريكية في دهوك وجامعة نوليج وبرعاية من كوردستان 24 ووسائل اعلام اخرى.