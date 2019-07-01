تركيا تقصف مواقع لحزب العمال قرب مخيمٍ في مخمور

اربيل (كوردستان 24)- قال الجيش التركي في وقت مبكر من صباح الجمعة إن طائراته الحربية شنت سلسلة غارات على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في محيط مخيم يتخذه لاجئون من كورد تركيا ملاذا لهم في بلدة مخمور جنوب شرق الموصل.

وهذا احدث هجوم جوي تركي في مخمور وهي بلدة تضم مخيماً يتواجد فيه لاجئون يحسبون على حزب العمال الكوردستاني. وقصفت تركيا المنطقة ذاتها أواخر العام الماضي.

وقال الجيش التركي في بيان إن طائرات حربية وأخرى من دون طيار شاركت في الغارات التي استهدفت سلسلة جبال قرة جوخ الوعرة في محيط المخيم.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن القصف ادى الى سقوط اصابات لكنه لم يتسن على الفور معرفة اعدادهم بالضبط.

وقال أحد الشهود إن المنطقة تعرضت لأربع غارات.

وذكر الجيش التركي أن الغارات اسفرت عن "تدمير مخابئ ومغارات" لحزب العمال، مشيراً الى أن العملية تأتي في طار حملة عسكرية بدأتها انقرة قبل اسابيع في منطقة هاكورك.

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ولم يحدد الجيش التركي فيما إذا كان الهجوم على مخمور، يأتي رداً على مقتل دبلوماسي تركي بإطلاق نار داخل مطعم في اربيل.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال أن الطائرات التركية شنت قصفها بحدود الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة.

وبحسب وكالة فرات المحسوبة على حزب العمال، فان ثلاثة انفجارات كبيرة هزت محيط المخيم.

وأفاد بيان الجيش التركي أن العملية استهدف مواقع حزب العمال وتحاشت استهداف المدنيين.

ولم يصدر أي رد فعل من بغداد حتى الآن لكنها فعلت ذلك في السابق واستدعت السفير التركي للاحتجاج بعد سقوط قتلى في قصف مماثل نفذته انقرة في كانون الاول ديسمبر 2018.

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وكثيراً ما تنفذ الطائرات التركية غارات جوية على قرى حدودية في إقليم كوردستان ضد ما تقول أنقرة إنها مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

ولا يزال حزب العمال ينشر مقاتليه في أكثر من المئات من القرى داخل اقليم كوردستان على الرغم من دعوات حكومية له بضرورة اخلائها.

وغالبا ما يلحق القصف المتبادل بين تركيا وحزب العمال خسائر بشرية واضراراً بممتلكات المزارعين والقاطنين في القرى الحدودية.