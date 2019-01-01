كوردستان ترسم خارطة طريق لحماية النساء وتطلق حملة الـ"16 يوماً"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاثنين عن صياغة خارطة طريق لحماية النساء في اطار حملة تستمر 16 يوماً.

ويأتي هذا الإعلان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقال بارزاني في بيان بالمناسبة "نؤكد إرادتنا السياسية للدعم والعمل المتواصل على قضية العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في إقليم كوردستان".

واضاف أنه "منذ سنة 2007 يعلن إقليم كوردستان في هذه المناسبة حملة تدوم 16 يوماً تشمل أعمالاً ونشاطات مكثفة تهدف إلى القضاء على العنف الجندري وتحقيق العدالة" مشيراً الى انه "رغم الصعوبات، خصوصاً بعد ظهور داعش وجرائمه والإبادة الجماعية للإيزيديين، والتي أسفرت عن أزمة إنسانية كبرى، تعامل إقليم كوردستان وبطريقة صائبة ولائقة مع الوضع".

وتابع بارزاني "كل الأزمات والحروب تشوه المجتمعات، وتؤخر الخطوات وتؤدي إلى العنف، والنساء هن الضحية الرئيسة لتلك الأوضاع، لذا فإننا في هذا اليوم ولأداء هذا الواجب الملح والهام، نشدد على استمرار وتنسيق رئاسة إقليم كوردستان مع السلطة التنفيذية والمجتمع المدني ورجال الدين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية".

ومضى يقول "من هذا المنطلق فإننا في رئاسة إقليم كوردستان قمنا بصياغة رؤية استراتيجية واسعة لتكون خارطة طريق لحماية حقوق المرأة وتنمية وتعزيز مكانتها في المجتمع، نعمل عليها مع الجهات المعنية".

وختم بارزاني بيانه بالقول "ندعو كل طبقات وشرائح مجتمع كوردستان للمشاركة الفاعلة في أعمال ونشاطات الأيام الستة عشرة لمناهضة العنف ضد المرأة".