جونسون يهاتف عبد المهدي ويتفقان على "تهدئة التوتر"

أربيل (كوردستان 24)- ذكر بيان بريطاني ان رئيس الوزراء بوريس جونسون اتفق مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي وفق ماذكر البيان.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني "بحث الزعيمان ضرورة الحد من التوتر في المنطقة في أعقاب مقتل قاسم سليماني واتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدما".

وقُتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق يوم الجمعة.

واضاف البيان "أكد رئيس الوزراء التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق كما أكد على أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب داعش".

وقالت بريطانيا، اليوم الاثنين، أنه ليس لديها أي خطط لفرض عقوبات على العراق، فيما دعت بغداد إلى ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش عمله الحيوي.