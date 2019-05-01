فرنسا تعترض على حكم بإعدام فرنسيين في العراق

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، فيما أكدت احترامها للسيادة العراقية بعد أن قضت محكمة هناك بإعدام ثلاثة فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم داعش.

و قضت محكمة عراقية،يوم أمس الأحد، بإعدام ثلاثة فرنسيين بعد إدانتهم بالانضمام لتنظيم داعش.

وذكرت الوزارة في بيان "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية".

وأضافت الوزارة أنها تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من ينتمون لتنظيم داعش "يجب أن يعاقبوا على جرائمهم" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق.

والمحكومون هم كيفن غونو وليونار لوبيز، وسليم معشو، الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديموقراطية في سوريا، ونقلوا مع تسعة فرنسيين آخرين إلى العراق في شباط فبراير الماضي.

ولا يزال الطعن في الحكم ممكنا.

سوار أحمد